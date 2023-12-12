МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Высокорисковые клиенты (или лица с "красным" уровнем риска) на антиотмывочной платформе Банка России "Знай своего клиента" не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе круглого стола "Криптовалюта и будущее цифровых финансов". Минфин оценил применение цифрового рубля в бюджетном процессе

По его словам, Росфинмониторинг в рамках пилота по внедрению цифрового рубля договорился с Центральным Банком, что на это время будет ограничен круг тех юридических и физических лиц, которые имеют доступ к платформе цифрового рубля на первом этапе, а также будет ограничен перечень видов операций. "Это такие простые операции, допустим, приобретение топлива на заправках и ограниченные пороговые значения сумм этих операций, чтобы на таком небольшом полигоне отработать юридическую составляющую и оценить защиту от возможных рисков", — пояснил Негляд.

При этом он отметил, что параллельно с этим ведется большая работа совместно с Банком России "по корректировке базового антиотмывочного закона". "Фактически Банк России как эмитент становится в ряд с функционалом, который выполняют обычные коммерческие банки, то есть будет выполнять требования по анализу подозрительных операций с цифровыми рублями, аналогичные тем, которые коммерческие банки выполняют", — сказал замглавы Росфинмониторинга.

Кроме того, добавил он, сразу "проектируется в законе, что высокорисковые клиенты, например, те, которым присвоен высокий уровень риска, или "красный" уровень риска, как мы говорим, на платформе Банка России "Знай своего клиента", не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля". Хотя также отметил, что, по мнению Росфинмониторинга, цифровой рубль — это проактивный современный инструмент, современный, который имеет большой потенциал, в том числе для международных расчетов.

"Сейчас первостепенная задача — отработать эти поправки, которые с 1 января 2025 года должны будут вступить в силу и выстроить наше взаимодействие с Банком России по этому вопросу", — обратил внимание статс-секретарь Росфинмониторинга.

Тем не менее, магистральная позиция ведомства в вопросе контроля за транзакциями с помощью цифрового рубля будет такой же, что и за другими фиатными валютами. "Наше взаимодействие и наше "зрение" не будет ничем отличаться от того, как мы видим транзакции с действующей фиатной валютой, то есть безнал и нал, который сейчас", — уточнил Негляд.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты. А ранее во вторник бюджетный комитет Совета Федерации поддержал изменения в Налоговый кодекс (НК), направленные на интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду.