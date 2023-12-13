МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума в среду, 13 декабря, приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов. Жителей новых регионов предложили освободить от выплаты украинских кредитов

Согласно документу, участники СВО и члены их семей в 2024 году смогут получить каникулы по кредитам и займам, оформленным до и после февраля 2022 года. Кроме того, для ООО, отнесенные к субъектам малого и среднего бизнеса и состоящие из одного участника, такое право продлят в отношении ипотеки.

Закон также прекратит обязательства по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы, заключенные после 24 февраля прошлого года.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.