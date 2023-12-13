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2023
https://1prime.ru/finance/20231213/842549862.html
ГД продлила право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
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Государственная Дума в среду, 13 декабря, приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , финансы, экономика, госпроекты, новости, госдума, кредитные каникулы, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума в среду, 13 декабря, приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.
Согласно документу, участники СВО и члены их семей в 2024 году смогут получить каникулы по кредитам и займам, оформленным до и после февраля 2022 года. Кроме того, для ООО, отнесенные к субъектам малого и среднего бизнеса и состоящие из одного участника, такое право продлят в отношении ипотеки.
Закон также прекратит обязательства по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы, заключенные после 24 февраля прошлого года.
Документ вступит в силу со дня официального опубликования.