МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Государство выделило 19,2 миллиарда рублей на развитие искусственного интеллекта (ИИ) с 2019 по 2023 год, следует из отчета АНО "Цифровая Экономика". Человечество предупредили о "восстании машин"

"От цифровой экономики — к экономике данных: 19,2 миллиарда рублей было выделено на финансирование направления "Искусственный интеллект" за 2019-2023 годы", — говорится в отчете.

Отмечается, что за этот период в стране выделили 810 грантов на развитие технологий на базе ИИ, 750 стартапов в этой области получили государственную поддержку, а 17 тысяч студентов уже обучаются компетенциям в области нейросетей.

На финансирование деятельности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" с 2019 по 2023 год государство выделило 605 миллиардов рублей, а Россия, по версиям различных источников, которые упоминаются в отчете, занимает одно из лидирующий мест в мире по дешевизне высокоскоростного интернета.

По данным отчета, на текущий момент 101 миллион россиян пользуются цифровыми экосистемами, число государственных онлайн-услуг за 4 года выросла в 10 раз, количество студентов, принятых на IT-специальности, составляет 343 тысячи. Также на данный момент 100% социально-значимых объектов инфраструктуры подключены к интернету, а рост количества пользователей единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) составил 50%.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть направлений, которые преобразованы в федеральные проекты: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, формирование исследовательских компетенций технологических заделов и цифровое государственное управление.