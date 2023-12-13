МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2023 года снизилось на 62,5% в годовом выражении, составив 109 миллиардов долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Источник: ЕК утвердила предложение по использованию замороженных активов ЦБ

"Снижение профицита счета текущих операций до 50,5 миллиарда долларов США за январь-ноябрь 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года произошло вследствие уменьшения положительного сальдо торгового баланса до 109,0 миллиарда долларов США за счет сокращения экспорта на 154,0 миллиарда долларов США и увеличения импорта товаров на 27,4 миллиарда долларов США", — уточняет ЦБ.

Кроме того, дефицит баланса внешней торговли услугами в январе-ноябре составил 29 миллиардов долларов, расширившись на 9,6 миллиарда долларов за счет снижения объема предоставленных нерезидентам прочих услуг, а также роста выездного туризма, указывает ЦБ.