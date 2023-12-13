2023-12-13T16:03:00+03:00
2023-12-13T16:12:36+03:00
2023-12-13T16:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231213/842554014.html
ЦБ оценил профицит внешней торговли России в январе — ноябре
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2023 года снизилось на 62,5% в годовом выражении, составив 109 миллиардов долларов, следует из материалов ЦБ... ПРАЙМ, 13.12.2023
финансы, новости, россия, цб, профицит внешней торговли
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406828.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406828.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406827.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406827.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406815.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406815.jpg
https://1prime.ru/global/20231212/842544112.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-ноябре 2023 года снизилось на 62,5% в годовом выражении, составив 109 миллиардов долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Снижение профицита счета текущих операций до 50,5 миллиарда долларов США за январь-ноябрь 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года произошло вследствие уменьшения положительного сальдо торгового баланса до 109,0 миллиарда долларов США за счет сокращения экспорта на 154,0 миллиарда долларов США и увеличения импорта товаров на 27,4 миллиарда долларов США", — уточняет ЦБ.
Кроме того, дефицит баланса внешней торговли услугами в январе-ноябре составил 29 миллиардов долларов, расширившись на 9,6 миллиарда долларов за счет снижения объема предоставленных нерезидентам прочих услуг, а также роста выездного туризма, указывает ЦБ.