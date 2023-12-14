2023-12-14T13:06:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231214/842562978.html
Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% — до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей внешней задолженности... ПРАЙМ, 14.12.2023
финансы, экономика, новости, внешний долг, россия, внешний рынок долга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% — до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг обратил внимание на резкое сокращение российского внешнего госдолга — с 46 миллиардов долларов по итогам прошлого года до 32 миллиардов долларов, отметив, что это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны.
Согласно данным регулятора, по итогам третьего квартала внешний долг органов управления сократился до 32 миллиардов долларов с 36,9 миллиарда долларов кварталом ранее. Это стало минимальным значением с конца 2015 года.
При этом его доля во всей внешней задолженности РФ сократилась почти на 1 процентный пункт — до 9,72%. Последний раз доля ниже 10% была в конце 2018 года.