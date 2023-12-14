МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал сократился сразу на 13% — до 32 миллиардов долларов, а его доля в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. Государственный внешний долг сокращается, заявил Путин

Президент России Владимир Путин ранее в четверг обратил внимание на резкое сокращение российского внешнего госдолга — с 46 миллиардов долларов по итогам прошлого года до 32 миллиардов долларов, отметив, что это говорит о макроэкономической и финансовой стабильности страны.

Согласно данным регулятора, по итогам третьего квартала внешний долг органов управления сократился до 32 миллиардов долларов с 36,9 миллиарда долларов кварталом ранее. Это стало минимальным значением с конца 2015 года.

При этом его доля во всей внешней задолженности РФ сократилась почти на 1 процентный пункт — до 9,72%. Последний раз доля ниже 10% была в конце 2018 года.