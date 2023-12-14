Риелтор назвал актуальной льготную ипотеку на "вторичку" в новых регионах
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Расширение льготной ипотеки в новых регионах России на вторичное жилье является актуальной мерой, рассказал РИА Недвижимость директор по продажам риелторской компании "Этажи" Сергей Зайцев.
Президент страны Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что льготную ипотеку в новых регионах России нужно распространить на вторичное жилье. Он напомнил, что там действует программа ипотеки по ставке 2%, но она распространяется на новое жилье, которого немного.
"Если мы говорим о новых регионах, то там актуально быстрое возвращение их жителей к комфортной жизни, и такое решение по расширению льготных программ — вполне оправданная мера", — отметил Зайцев.
С ним согласен руководитель портала ЕРЗ,РФ Кирилл Холопик, отметивший, что в новых регионах в настоящий момент недостаточно возможностей для быстрого разворачивания масштабного жилищного строительства. "Поэтому на данном этапе решение о стимулировании спроса на вторичном рынке за счет субсидирования государством ипотечных ставок будет выглядеть абсолютно разумным. Такое решение логично именно для новых территорий", — добавил он.
Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов отметил, что не везде идет новое строительство, в части городов и сел есть только рынок вторичного жилья. При этом потребность в улучшении жилищных условий есть, как и необходимость в господдержке, уточнил он.
В то же время директор "Жилфонда" Александр Чернокульский отметил, что, безусловно, появятся желающие купить недвижимость на льготных условиях, но "продажа жилья не создает прибавочной стоимости для экономики, и с большой долей вероятности программа приведет к росту цен на вторичном рынке". По его словам, стоит стимулировать конкретные категории граждан, а не в целом рынок. Например, предлагать жилье для учителей и врачей по льготной ставке, но на тот период времени, пока сотрудник работает в соответствующем учреждении.
При этом Зайцев подчеркнул, что льготная ипотека на вторичное жилье в целом актуальна для тех регионов, где отсутствует новое строительство, а также для субъектов РФ, где у государства есть интерес к развитию данных территорий. Например, из-за стратегически важных предприятий.
"Фактически льготная ипотека может способствовать стратегическому развитию регионов. И переход от массовой льготной ипотеки к целевым долгосрочным программам в нынешних условиях вполне оправдан. Ведь самое главное, что сейчас не хватает рынку недвижимости в России — это долгосрочной ипотечной стратегии, понятной всем участникам рынка", — сказал Зайцев.
https://1prime.ru/finance/20231214/842565445.html