МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Расширение льготной ипотеки в новых регионах России на вторичное жилье является актуальной мерой, рассказал РИА Недвижимость директор по продажам риелторской компании "Этажи" Сергей Зайцев. Путин предложил расширить льготную ипотеку в новых регионах России

Президент страны Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что льготную ипотеку в новых регионах России нужно распространить на вторичное жилье. Он напомнил, что там действует программа ипотеки по ставке 2%, но она распространяется на новое жилье, которого немного.

"Если мы говорим о новых регионах, то там актуально быстрое возвращение их жителей к комфортной жизни, и такое решение по расширению льготных программ — вполне оправданная мера", — отметил Зайцев.

С ним согласен руководитель портала ЕРЗ,РФ Кирилл Холопик, отметивший, что в новых регионах в настоящий момент недостаточно возможностей для быстрого разворачивания масштабного жилищного строительства. "Поэтому на данном этапе решение о стимулировании спроса на вторичном рынке за счет субсидирования государством ипотечных ставок будет выглядеть абсолютно разумным. Такое решение логично именно для новых территорий", — добавил он.

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов отметил, что не везде идет новое строительство, в части городов и сел есть только рынок вторичного жилья. При этом потребность в улучшении жилищных условий есть, как и необходимость в господдержке, уточнил он.

В то же время директор "Жилфонда" Александр Чернокульский отметил, что, безусловно, появятся желающие купить недвижимость на льготных условиях, но "продажа жилья не создает прибавочной стоимости для экономики, и с большой долей вероятности программа приведет к росту цен на вторичном рынке". По его словам, стоит стимулировать конкретные категории граждан, а не в целом рынок. Например, предлагать жилье для учителей и врачей по льготной ставке, но на тот период времени, пока сотрудник работает в соответствующем учреждении.

При этом Зайцев подчеркнул, что льготная ипотека на вторичное жилье в целом актуальна для тех регионов, где отсутствует новое строительство, а также для субъектов РФ, где у государства есть интерес к развитию данных территорий. Например, из-за стратегически важных предприятий.

"Фактически льготная ипотека может способствовать стратегическому развитию регионов. И переход от массовой льготной ипотеки к целевым долгосрочным программам в нынешних условиях вполне оправдан. Ведь самое главное, что сейчас не хватает рынку недвижимости в России — это долгосрочной ипотечной стратегии, понятной всем участникам рынка", — сказал Зайцев.