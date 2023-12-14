МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам декабрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Экономист раскрыл, что будет с ключевой ставкой и рублем до конца года

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

"На этом заседании комитет проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%", — говорится в сообщении Банка Англии.

Таким образом, учетная ставка продолжает находится на максимуме с февраля 2008 года.

"Монетарная политика должна будет быть достаточно ограничительной в течение достаточно долгого времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе", — поясняется в сообщении.

Годовая инфляция в Великобритании пока далеко от этого уровня, но замедлилась по итогам октября до 4,6% с 6,7% месяцем ранее.