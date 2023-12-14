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Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку
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Банк Англии по итогам декабрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом... ПРАЙМ, 14.12.2023
финансы, новости, ставка, банк англии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам декабрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"На этом заседании комитет проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%", — говорится в сообщении Банка Англии.
Таким образом, учетная ставка продолжает находится на максимуме с февраля 2008 года.
"Монетарная политика должна будет быть достаточно ограничительной в течение достаточно долгого времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе", — поясняется в сообщении.
Годовая инфляция в Великобритании пока далеко от этого уровня, но замедлилась по итогам октября до 4,6% с 6,7% месяцем ранее.