МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин совместно с Минцифры России выпустили проект, где граждане смогут участвовать в распределении бюджета через портал государственных и муниципальных услуг, сообщило министерство. Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила

"Совместно с минцифры России стартовал пилотный проект, который дает возможность населению участвовать в механизме инициативного бюджетирования через портал государственных и муниципальных услуг", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на текущий момент это возможно в трех регионах: Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях.

Этот механизм предоставляет возможность привлечь финансирование и получить господдержку на проекты, направленные на решение актуальных проблем граждан в сфере благоустройства, ремонта инфраструктурных объектов, культурных учреждений, также многих других проблем местного значения. Онлайн-процедура позволит упростить процесс подачи заявок, обсуждения и отбора проектов, а также сделать механизм инициативного бюджетирования более удобным для граждан.

"Инициативное бюджетирование становится все ближе и доступнее для граждан. Сегодня мы делаем первый, но уверенный шаг к цифровизации данного инструмента, разработав совместно с коллегами методологически проработанные технические решения, которые позволят гражданам через платформу обратной связи портала "Госуслуг" предлагать, обсуждать и выбирать конкретные инициативные проекты, направленные на оперативное решение возникающих проблем", — отметил заместитель министра финансов Алексей Лавров.