МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Инвестиции РЖД до 2030 года оцениваются в 11 триллионов рублей, приоритеты развития компании будут отражены в финансовом плане и инвестиционной программе компании, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Инвесторы назвали негативные последствия дробления акций

В числе приоритетов, по словам Белоусова, активное развитие транспортной инфраструктуры для переориентации грузовых потоков в интересах всех грузоотправителей, обеспечение перевозок пассажиров, формирование собственной технологической независимости.

"Все обозначенные направления найдут отражение в финансовом плане и инвестиционной программе РЖД в период до 2030 года, объем инвестиций оценивается в 11 триллионов рублей", — сказал Белоусов на VI Железнодорожном съезде.

Белоусов курирует в правительстве РФ транспортную отрасль, а также является председателем совета директоров РЖД.

Первый вице-премьер, говоря о необходимости развития транспортной инфраструктуры, напомнил, что правительством утверждены "дорожные карты" по развитию приоритетных транспортных коридоров. "Документами определены параметры по увеличению провозной способности до 2030-го года. В части развития Восточного полигона — до 250 миллионов тонн. На подходах к портам Азово-Черноморского бассейна — до 152 миллионов тонн. Поставлена задача по развитию подходов к портам Северо-Запада", — отметил Белоусов.

Кроме того, по его словам, для ускорения развития железнодорожного транспорта планируется применение механизмов государственно-частного партнерства. "Предполагается, что это позволит обеспечить развитие провозной способности Восточного полигона до 255 миллионов тонн уже по итогам 2032 года", — подчеркнул первый вице-премьер.