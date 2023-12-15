БУДАПЕШТ, 15 дек — ПРАЙМ. Выделение макрофинансовой помощи из бюджета Евросоюза нанесло бы ущерб венгерским интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Будапешт заявил, что часть выделенных Киеву денег пошла не по назначению

По словам венгерского лидера, начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не наносит такого урона Будапешту, как выделение финансирования, потому что в первом случае венгерская сторона сможет вмешаться позже.

"Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС само по себе еще не вредит венгерским национальным интересам, у нас будет возможность вмешаться позже", — сообщил политик в эфире радио Kossuth.

Орбан также указал на то, что выделение денег Украине из общего бюджета Евросоюза не соответствует интересам Будапешта, так как это означает, что Венгрии придется отдать часть денежных средств, которые ей полагаются.

Ранее Будапешт уже заблокировал выделение 50 миллиардов макрофинансовой помощи Украине на период с 2024 по 2027 годы. В настоящее время Венгрия также блокирует другие решения союза по Украине, включая финансовую помощь на военные цели.