МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем внешней торговли России в январе-октябре 2023 года составил 586,6 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 115,6 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. ЦБ оценил профицит внешней торговли России в январе — ноябре

Согласно данным таможенников, экспорт товаров из страны за январь-октябрь составил 351,1 миллиарда долларов. В прошлом году за аналогичный период экспорт составил 493,1 миллиарда долларов. Таким образом, показатели снизились на 28,8%.

Импорт товаров в Россию за десять месяцев составил 235,5 миллиарда долларов против 203,7 миллиарда в прошлом году. Рост показателей составил 15,6%.

Таким образом, объем внешней торговли России в январе-октябре 2023 года составил 586,6 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 115,6 миллиарда долларов.