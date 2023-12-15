2023-12-15T11:33:19+03:00
2023-12-15T11:33:19+03:00
2023-12-15T11:33:19+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842576548.html
ФТС назвала объем внешней торговли России в январе — октябре
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Объем внешней торговли России в январе-октябре 2023 года составил 586,6 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 115,6 миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, новости, фтс россии, внешняя торговля, сальдо торгового баланса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем внешней торговли России в январе-октябре 2023 года составил 586,6 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 115,6 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Согласно данным таможенников, экспорт товаров из страны за январь-октябрь составил 351,1 миллиарда долларов. В прошлом году за аналогичный период экспорт составил 493,1 миллиарда долларов. Таким образом, показатели снизились на 28,8%.
Импорт товаров в Россию за десять месяцев составил 235,5 миллиарда долларов против 203,7 миллиарда в прошлом году. Рост показателей составил 15,6%.
Таким образом, объем внешней торговли России в январе-октябре 2023 года составил 586,6 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 115,6 миллиарда долларов.