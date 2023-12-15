БУДАПЕШТ, 15 дек — ПРАЙМ. Венгрия "нажмет ручной тормоз" если вступление Украины в Евросоюз станет угрозой для национальной экономики, не будет платить за решения Брюсселя. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Шольц сделал Орбану необычное предложение во время дебатов по Киеву

"Я дал понять, что мы не будем колебаться ни минуты, за финансовые, экономические последствия этого плохого решения венгры расплачиваться не будут. Пусть платят те, кто это решение принимал", — сказал он.

Орбан подчеркнул, что в случае ухудшения экономической ситуации в Венгрии, он "нажмет на ручной тормоз".

Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.