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2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842577455.html
Венгрия не будет расплачиваться за решение ЕС по Украине, заявил Орбан
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Венгрия "нажмет ручной тормоз" если вступление Украины в Евросоюз станет угрозой для национальной экономики, не будет платить за решения Брюсселя. Об этом заявил венгерский... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, новости, в мире, ес, украина, венгрия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 15 дек — ПРАЙМ. Венгрия "нажмет ручной тормоз" если вступление Украины в Евросоюз станет угрозой для национальной экономики, не будет платить за решения Брюсселя. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Я дал понять, что мы не будем колебаться ни минуты, за финансовые, экономические последствия этого плохого решения венгры расплачиваться не будут. Пусть платят те, кто это решение принимал", — сказал он.
Орбан подчеркнул, что в случае ухудшения экономической ситуации в Венгрии, он "нажмет на ручной тормоз".
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.