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2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842580615.html
Набиуллина прокомментировала семейную ипотеку
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Семейная ипотека является адресной программой, параметры ее продолжения требуют обсуждения, решение за правительством, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, новости, эльвира набиуллина, семейная ипотека, правительство рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Семейная ипотека является адресной программой, параметры ее продолжения требуют обсуждения, решение за правительством, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Что касается семейной ипотеки. Мы считаем, что семейная ипотека является примером адресной ипотеки. Считаем, что безадресную льготную ипотеку, которая запускалась как антикризисная мера, нужно завершать в июле. По параметрам семейной ипотеки — это требует обсуждения. Прежде всего это будет решением правительства", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что просил правительство подумать о продлении действия 20-процентного первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранении субсидии в 450 тысяч рублей для погашения кредита.