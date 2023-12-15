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2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842581059.html
ЦБ столкнулся с дефицитом высококвалифицированных кадров
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Банк России сталкивается с дефицитом высококвалифицированных кадров, в первую очередь в сфере IT, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается проблемы с дефицитом... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, новости, россия, дефицит кадров, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России сталкивается с дефицитом высококвалифицированных кадров, в первую очередь в сфере IT, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается проблемы с дефицитом кадров, да у нас тоже есть определенный дефицит кадров, высококвалифицированных, прежде всего, айтишников. Потому что не только весь финансовый рынок переходит на цифру, но и Центральный банк старается переходить на цифру. Это связано с большим объемом и подготовки новых программ собственных. Конечно мы испытываем дефицит кадров. Например, дефицит кадров в области информационной безопасности, то есть он по всему рынку, поэтому мы это испытываем", — сказала она в ходе пресс-конференции.