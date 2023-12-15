МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России сталкивается с дефицитом высококвалифицированных кадров, в первую очередь в сфере IT, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Кадровики подключат роботов к выбору наилучших кандидатов

"Что касается проблемы с дефицитом кадров, да у нас тоже есть определенный дефицит кадров, высококвалифицированных, прежде всего, айтишников. Потому что не только весь финансовый рынок переходит на цифру, но и Центральный банк старается переходить на цифру. Это связано с большим объемом и подготовки новых программ собственных. Конечно мы испытываем дефицит кадров. Например, дефицит кадров в области информационной безопасности, то есть он по всему рынку, поэтому мы это испытываем", — сказала она в ходе пресс-конференции.