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2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842581321.html
Путин назвал необходимый дефицит бюджета в России
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Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, так правительство сохранит элементы поддержки в направлениях социальной политики, заявил президент страны Владимир Путин... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, новости, владимир путин, россия, дефицит бюджета
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, так правительство сохранит элементы поддержки в направлениях социальной политики, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства выступил в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".
"Вчера вечером правительство докладывало, что дефицит бюджета у нас скорее всего будет даже ниже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей", — сказал он.
Ранее Минфин России сообщал, что дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 миллиардов рублей, или 0,5 процента ВВП.