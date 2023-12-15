МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, так правительство сохранит элементы поддержки в направлениях социальной политики, заявил президент страны Владимир Путин. Орбан раскрыл, как финансирование Украины из бюджета ЕС вредит Венгрии

Глава государства выступил в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".

"Вчера вечером правительство докладывало, что дефицит бюджета у нас скорее всего будет даже ниже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей", — сказал он.

Ранее Минфин России сообщал, что дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 миллиардов рублей, или 0,5 процента ВВП.