МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает текущие ставки по вкладам в РФ достаточно привлекательными, чтобы положить туда свои годовые бонусы. Набиуллина прокомментировала изменение таргета ЦБ по инфляции

"Что касается бонусов и вопросов использования. Понятно, что предновогодние дни — многие покупают подарки своим близким, родственникам, друзьям. Это нормально, пытаться сделать приятное на праздник своим близким людям. Конкретные советы мы обычно избегаем давать, но просто хотела бы обратить внимание, что ставки по вкладам достаточно привлекательные, они находятся в положительной зоне", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Таким образом она ответила на вопрос о том, что бы она посоветовала сделать с годовым бонусом — потратить или отложить.