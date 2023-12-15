МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Саммит Евросоюза, посвященный финансированию Киева, запланирован на конец января-начало февраля следующего года, заявил Евросовета Жан Мишель. Украина может остаться ни с чем после саммита ЕС, пишет СМИ

"Пока нет определенных дат, но чтобы обозначить рамки, это конец января — начало февраля следующего года", — сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине.

Кроме того, лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров.