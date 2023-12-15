2023-12-15T17:52:41+03:00
2023-12-15T17:52:41+03:00
2023-12-15T17:52:41+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231215/842584216.html
В ЕС раскрыли, когда пройдет саммит по финансам для Киева
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Саммит Евросоюза, посвященный финансированию Киева, запланирован на конец января-начало февраля следующего года, заявил Евросовета Жан Мишель. "Пока нет определенных дат, но чтобы... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, новости, в мире, украина, ес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Саммит Евросоюза, посвященный финансированию Киева, запланирован на конец января-начало февраля следующего года, заявил Евросовета Жан Мишель.
"Пока нет определенных дат, но чтобы обозначить рамки, это конец января — начало февраля следующего года", — сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине.
Кроме того, лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров.