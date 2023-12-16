МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Российский бизнес рекордно погасил внешний долг, сообщили СМИ

Согласно информации организации, у России в 2022 году было лишь три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность среди государств у России перед Индией — за год она выросла на четверть, до 777 миллионов долларов. При этом впервые Индия предоставила Москве кредит по итогам 2020 года на 190 миллионов долларов. В 2021 году объем долга вырос в 3,2 раза.

Перед двумя другими странами долги России продолжили сокращаться. Так, задолженность перед Южной Кореей сократилась на 25% — до 209,8 миллиона долларов. Это стало минимальным уровнем долга перед этой страной с 1992 года. Перед Францией задолженность уменьшилась в 1,8 раза — до 177,8 миллиона долларов.

Около 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций, при этом по итогам прошлого года он сократился на 32% — до 67,9 миллиарда долларов. Основная доля российского внешнего долга приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами, — на них приходится 82% всех долговых обязательств. Этот долг в прошлом году сократился на 17% — до 307 миллиардов долларов.

В целом весь внешний долг России по итогам прошлого года составил 376,1 миллиарда долларов, уменьшившись за год на 20%. Темпы сокращения долга стали максимальными за всю современную историю, до этого рекорд был в 2000 году на уровне 18,5%.