МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Дефицит бюджета может создать для правительства страны трудности в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Безумие". В Европарламенте охарактеризовали политику в отношении Украины

"В 2023 году появились два новых фактора. Согласно с которыми, мы должны все быстро адаптироваться", — сказала она в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Верещук полагает, что конфликт "может продолжаться дольше, чем мы думали сначала", при этом "ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги".

Она добавила, что, координируя всех, кто вовлечен в социально-гуманитарное реагирование, кабмин хочет реализовать простые и "с быстрой отдачей" проекты.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее сообщил, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.

Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.