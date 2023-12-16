МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В Евросоюзе, скорее всего, не договорятся о выделении 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, но может быть выплата в меньшем размере, рассказал в субботу РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Вице-премьер Украины предупредила о сокращении социальных расходов в стране

"Полагаю, что никаких 50 миллиардов евро не будет. Во-первых, у трех европейских лидеров (Венгрии, Словакии, Австрии — ред.) есть достаточно серьезные основания блокировать согласование помощи. Во-вторых, этих денег нет", — пояснил он.

Гусев считает, что бюджет ЕС в настоящее время "фактически пуст", а экономика стран союза находится в "глубочайшей рецессии". По его мнению, это касается и крупных европейских стран, и Прибалтики.

"Бросят косточку в пределах 500 миллионов евро на поддержание штанов. Могут выделить (500 миллионов евро — ред.), но это не решение проблемы", — добавил Гусев.

Премьер Венгрии Виктор Орбан 15 декабря по итогам ночного заседания саммита ЕС вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Орбан добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.

Ранее в воскресенье, 10 декабря, послы европейских стран более 14 часов обсуждали вопрос финансирования Киева. Согласно источникам, по итогам переговоров разногласия по реструктуризации бюджета сохранились. Газета FT писала, ссылаясь на венгерских официальных лиц, что многие страны поддерживают позицию Будапешта.