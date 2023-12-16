МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Татарстан получит в этом году более 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ на возмещение расходов по созданию и модернизации инфраструктуры индустриального парка "Алабуга", сообщается на сайте кабмина. В МЭР заявили о работе по созданию ОЭЗ в Шебекино

"В 2023 году Республика Татарстан получит более 1,2 миллиарда рублей на возмещение расходов по созданию и модернизации инфраструктуры индустриального парка "Алабуга". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в сообщении кабмина.

Отмечено, что эти средства будут выделены из резервного фонда правительства.

По данным кабмина, созданные и модернизируемые объекты инфраструктуры позволят по итогам уходящего года достичь объема совокупной выручки резидентов "Алабуги" в размере не менее 3,1 миллиарда рублей.

"Совокупная добавленная стоимость, которую должны получить резиденты индустриального парка по итогам года, составит не менее 95,3 миллиона рублей, а прогнозный объём внебюджетных инвестиций — 530,8 миллиона рублей", — отмечено в сообщении.

Дальнейшие планы резидентов "Алабуги" предполагают реализацию проектов по импортозамещению в сфере композитных материалов, автомобильных компонентов, переработки полимеров, нержавеющей стали и горячепрессованных труб, а также ежегодную подготовку 10 тысяч специалистов в сфере мехатроники, химии и микроэлектроники.

Механизм господдержки инфраструктурного развития индустриальных парков, технопарков и особых экономических зон был запущен в 2014 году, напомнили в правительстве. Регионы получают федеральное финансирование на основе отбора, который проводит Минпромторг.

"Для того чтобы получить средства на развитие площадок, там должны реализовываться проекты в области авиационной промышленности, автопрома, лёгкой промышленности, нефтегазового и энергетического машиностроения, производства детских товаров, станкоинструментальной промышленности — всего более 30 направлений", — уточнили в кабмине.