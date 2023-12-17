ВАШИНГТОН, 17 дек — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе (ФРС) США еще слишком рано объявлять о победе в снижении инфляции, заявил в воскресенье президент федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби. Американские индексы снижаются в свете комментариев ФРС

"Я уверен, что еще слишком рано объявлять о победе, хотя нам удалось добиться значительного прогресса", — сообщил он в интервью телеканалу CBS News.

По словам Гулсби, динамика роста потребительских цен в США продолжает оставаться выше целевого значения в 2%, установленного ФРС, и при этом не допустить рецессии в американской экономике и роста безработицы.

"Нужно помнить, что в прошлом каждый раз, когда ФРС или другим центральным банкам в мире приходилось значительно снижать инфляцию, это всегда сопровождалось значительной рецессией", — добавил он.

В среду ФРС в третий раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с прогнозом аналитиков. Кроме того, американский регулятор понизил прогноз по инфляции в стране на 2023 и 2024 года, повысил прогноз роста ВВП на 2023 год и сохранил прогноз по безработице на 2023 и 2024 года. ФРС прогнозирует возвращение инфляции в США к целевому уровню в 2% в 2026 году.

При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду заявил, что есть незначительные основания говорить, что экономика США в рецессии и ее нельзя исключать в будущем.