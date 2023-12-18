МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Задержки с предоставлением финансовой помощи поставят под угрозу восстановление экономики Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

Глава МВФ в интервью газете отметила, что Украина может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования "в течение пары месяцев". Она добавила, что задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу восстановление экономики Украины.

"Экономическое возрождение Украины окажется под угрозой, если ей придется "приспосабливаться" к отсутствию новой финансовой поддержки,", — пишет агентство со ссылкой на Георгиеву.

Как отметила глава МВФ, дальнейшие задержки могут заставить Украину вернуться к дестабилизирующей политике.

"Важно не затягивать этот период, потому что тогда на Украину будет оказано еще большее давление, чтобы она приспособилась… как раз в то время, когда страна сделала поворот к лучшим перспективам для экономики", — подчеркнула Георгиева.

Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу отмечал, что новый внеочередной саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января — начале февраля 2024 года.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 4 ноября заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.