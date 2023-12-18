МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России с 9 января увеличивает лимит поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с 288,3 миллиарда рублей до 320 миллиардов рублей, сообщил регулятор. ЦБ утвердил новые параметры пользования безотзывной кредитной линией

"Банк России увеличивает с 9 января 2024 года совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с 288,3 до 320 миллиардов рублей. Из этих средств 256 миллиардов рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций", — говорится в сообщении.

Увеличение лимита позволит банкам — участникам механизма предоставить в 2024 году инвестиционные кредиты на сумму до 100 миллиардов рублей в рамках комбинированной программы, совмещающей два вида поддержки — субсидирование по программе "1764", реализуемой Минэкономразвития России, и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования Банка России и АО "Корпорация "МСП", уточнил регулятор.