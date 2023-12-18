МОСКВА 18 дек — ПРАЙМ. Счетная палата (СП) РФ за последние пять лет выявила 20 681 нарушение, в том числе в рамках аудита формирования и исполнения бюджета, на общую сумму 5 триллионов 441,1 миллиарда рублей, следует из материалов ведомства, представленных на выставке "Парламентский контроль – фактор развития", открытой в понедельник в Госдуме. Счетная палата проверила исполнение бюджета СФР

При этом за 11 месяцев 2023 года Счетной палатой было выявлено 3 840 нарушений на общую сумму 1,774 триллиона рублей, за 2022 год – 4 447 нарушений на 885,6 миллиарда рублей, за 2021 год – 4 253 нарушения на 1 триллион 541,4 миллиарда рублей, за 2020 год – 3 698 нарушений на 355,5 миллиарда рублей, за 2019 год – 4 443 нарушения на 884,8 миллиарда рублей.

"Мы практически с депутатским корпусом и Государственной Думой, и представительных органов субъектов Федерации стали партнерами. Именно наше партнерство открывает новые возможности для совершенствования и финансового контроля, и других видов аудита. … И Счетная палата, и контрольно-счетные органы, зачастую, мы бойцы невидимого фронта. Потому что общество видит и слышит о наших результатах только иногда, когда вскрываются какие-то крупные нарушения", — завяла и.о. председателя СП Галина Изотова.

"На сегодняшний день, … Счетная палата, это… не просто орган, который осуществляет контроль за расходами федерального бюджета, … но и, действительно, это орган внешнего аудита, который анализирует не только правильность расходов бюджетных средств, но и результативность использования этих средств и достижения тех целей, на которые направлены расходы государственные и конечные результаты", — сказал, в свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

А председатель думского комитета по контролю Олег Морозов отметил возросший уровень взаимодействия между Госдумой и Счетной палатой. "Эта выставка, представительство, здесь аудиторы, представители региональных контрольно-счетных органов сегодня в здании Государственной Думы, … как раз подтверждает этот высокий уровень взаимодействия", — сказал он.