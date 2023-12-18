МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила законопроект исполнения бюджета Москвы за 2022 год, такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник. Счетная палата назвала число нарушений за последние пять лет

"Общая сумма поступлений за 2022 год в бюджет города Москвы составила 3 триллиона 654 миллиарда рублей, по сравнению с 2021 годом доходы увеличились на 9,6%, плановые показатели исполнены на 109,9%", — рассказал первый заместитель руководитель департамента финансов города Москвы Николай Лисин.

Он отметил, что по итогам года расходы составили 3 триллиона 601 миллиард рублей, или 94% от уточненных бюджетных назначений с превышением доходов.

"Обобщая исполнение расходной части бюджета, отмечу, что не все запланированные ассигнования были использованы в полном объеме. Неполное освоение средств сложилось в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур при осуществлении закупок, заявительным характером отдельных расходов с оплатой за фактически выполненные работы. С учетом озвученных параметров доходов и расходов бюджета города Москвы исполнен с профицитом 53,2 миллиарда рублей", — рассказал Лисин.

Он добавил, что объем государственного долга с начала 2022 года увеличился на 10,5 миллиарда рублей и на 1 января 2023 года составил 156 миллиардов.

По итогам голосования большинством голосов члены комиссии одобрили законопроект и дальнейшее его рассмотрение на заседании городской думы.