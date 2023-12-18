МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в декабре 4,18 триллиона рублей, что на 32% выше оценок на ноябрь, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. Эксперт объяснил, почему нельзя повышать налоги для российских компаний

Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 4,67 триллиона рублей, банка "Зенит" — 3,69 триллиона.

Налоговый период, по действующим правилам, заканчивается 28 декабря — до этого дня включительно необходимо произвести оплату.

Страховые взносы при этом составят 1,4 триллиона рублей по оценке Промсвязьбанка, 1,24 триллиона рублей — по мнению банка "Зенит".

НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 900 миллиардов, 1,15 триллиона и 200 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 790 миллиардов, 700 миллиардов и 110 миллиардов рублей.

Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 550 миллиардов рублей, а банк "Зенит" — в 660 миллиардов.