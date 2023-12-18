2023-12-18T20:57:16+03:00
2023-12-18T20:57:16+03:00
2023-12-18T20:57:16+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231218/842602318.html
ЕС введет уведомления о финансовых переводах для компаний в ЕС
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Евросоюз в рамках 12-го санкционного пакета вводит обязательное уведомление о намерении переводов финансовых средств юрлицами, зарегистрированными в ЕС, но принадлежащими или... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, новости, ес, перевод средств
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 12-го санкционного пакета вводит обязательное уведомление о намерении переводов финансовых средств юрлицами, зарегистрированными в ЕС, но принадлежащими или контролируемыми из России, следует из заявления Совета ЕС.
"ЕС вводит требование об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом, зарегистрированным в ЕС, которое принадлежит или контролируется юридическим лицом, учрежденным в России, или российским гражданином, или физическим лицом, проживающим в России", — указывается в документе.
Санкции также запрещают "гражданам России владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в руководящих органах организаций, предоставляющих услуги криптокошельков, счета или депозитарное обслуживание российским гражданам и резидентам".