БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 12-го санкционного пакета вводит обязательное уведомление о намерении переводов финансовых средств юрлицами, зарегистрированными в ЕС, но принадлежащими или контролируемыми из России, следует из заявления Совета ЕС. В России ввели лимит на банковские переводы без открытия счета

"ЕС вводит требование об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом, зарегистрированным в ЕС, которое принадлежит или контролируется юридическим лицом, учрежденным в России, или российским гражданином, или физическим лицом, проживающим в России", — указывается в документе.

Санкции также запрещают "гражданам России владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в руководящих органах организаций, предоставляющих услуги криптокошельков, счета или депозитарное обслуживание российским гражданам и резидентам".