МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Игроки на алмазном рынке успели подготовиться к санкциям Евросоюза, да и "на уровне исполнителей" в Европе будет выгодно "закрывать глаза", поэтому алмазы из России не исчезнут с европейского рынка, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. В Сети жестко ответили на слова фон дер Ляйен о России

В понедельник ЕС опубликовал новый пакет санкций в отношении РФ, который включил в себя экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт алмазов из России.

"На мой взгляд, мировой рынок драгоценных камней стал перестраиваться еще в преддверии 12-го пакета санкций Европейского союза, хотя данный процесс не был виден невооруженным глазом: поставщики алмазов, покупающие их в России, могли заранее просчитывать пути обхода санкций. Ведь когда в марте 2022 года Великобритания ввела запрет на импорт непромышленных алмазов из России, то это стало сигналом для многих, что могут последовать и другие ограничения", — поделился мнением Хазанов.

По его словам, поставки алмазов из России пойдут в Индию, а также в ОАЭ, Китай, Израиль. "Те же в свою очередь будут продавать обработанные камни в Европейский союз, просто-напросто выдавая их за добытые в ЮАР или еще какой-то стране: вряд ли в Европейском союзе есть система отслеживания, способная на 100% определить место происхождения того или иного камня", — высказал предположение он.

Также эксперт рассказал, что не отрицает исхода, при котором будут игнорировать происхождение драгоценных камней, несмотря на санкционные предписания. "Местные чиновники с большой долей вероятности будут закрывать глаза на импорт бриллиантов с корнями из России: властям Европейского союза рискованно фактически уничтожать собственную ювелирную индустрию, приносящую хорошие доходы в его казну", — пояснил эксперт.

Тем временем ранее в совместном заявлении страны "большой семёрки" (G7) сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Также страны G7, будучи активными импортерами необработанных алмазов, собираются создать механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября.