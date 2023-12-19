МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в ноябре выдали 2,92 миллиона микрозаймов, что на 0,7% меньше результата предшествовавшего месяца, и в целом показатель стабилизируется после весеннего взлета, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). ЦБ увеличит лимит поддержки кредитования МСП с 9 января

"По данным 2000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2023 года количество микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составило 2,92 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в октябре 2023 года — 2,94 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество микрозаймов было выдано в Москве (178,5 тысячи), Московской области (142,6 тысячи), Краснодарском крае (112,5 тысячи), Башкирии (100,3 тысячи) и Свердловской области (99,6 тысячи).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Архангельской (-3,6%) и Волгоградской (-3,3%) областях, Пермском (-3,1%) и Приморском (-2,5%) краях, а также в Свердловской области (-2,4%).

В то же время их число увеличилось, в том числе, в Ханты-Мансийском АО — Югре (+2,3%), Красноярском крае (+1,2%), Тюменской области (+0,5%), а также в Башкирии (+0,3%) и Саратовской области (+0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов в ноябре сократилась на 1,1% и 0,9% соответственно

"После существенного роста весной текущего года в последние месяцы выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8-2,9 миллиона единиц. По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка… Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи "займов до зарплаты", прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой", — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.