МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал подписал закон о поправках в Налоговый кодекс (НК), целью которого является интеграция цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Путин подписал закон о размещении хранилищ удобрений в морских портах

Согласно закону, вводится понятие "цифровой рублевый счет", который является особым видом банковского счета. Операции по такому счету облагаются налогами так же, как и операции по обычным банковским счетам. Однако, операции, связанные с открытием и использованием цифрового рублевого счета, а также денежные переводы с использованием цифровой рублевой платформы, освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС).

Закон также устанавливает, что датой фактического получения дохода будет считаться дата зачисления цифровых рублей на счет. Он также определяет порядок учета доходов и расходов для целей налога на прибыль при осуществлении операций с использованием цифрового рублевого счета.

Налоговые органы получают право приостанавливать операции по цифровым рублевым счетам, открытым на данной платформе, согласовывая этот порядок с Центральным банком России. Операторы цифровых рублевых платформ обязаны выполнять инструкции налоговых органов, касающиеся приостановления операций. Контроль и информирование операторов цифровых рублевых платформ будет осуществляться Федеральной налоговой службой, сказано в тексте документа.