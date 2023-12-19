МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Экономика Украины понесла более одного миллиарда евро убытков из-за блокировки границы польскими перевозчиками, заявил вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. Польские перевозчики снова заблокировали КПП "Дорохуск-Ягодин"

Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной — "Медыка — Шегини", "Рава-Русская — Хребене" и "Краковец — Корчева". В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков.

"Экономика Украины потеряла более 1 миллиарда евро из-за блокады. Польша несет еще большие экономические потери", — сказал Балин на брифинге.

По его словам, за день простоя на границе украинские перевозчики теряют около 300-350 евро за каждый грузовик. Поэтому сейчас они ищут способы минимизировать убытки, перенаправляя грузовики через границу с другими странами, в частности Словакией, Венгрией и Румынией.

Кроме того, по его мнению, ситуация с блокадой такова, что большинство украинских водителей вряд ли вернутся к праздникам домой.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам доставлять в страны ЕС товары без соответствующего документа. В марте 2022 года Киев и Брюссель продлили действие меры до 30 июня 2024 года. Изменение правил привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле, и их польские коллеги на этом фоне теряют работу.

В начале ноября дальнобойщики из Польши начали блокировать погранпереходы с Украиной. Образовавшиеся пробки из фур могли достигать 50 километров в длину. Несколько водителей, по сообщениям СМИ, погибли в очереди.

Посольство Украины в Польше направило ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу. Еврокомиссия также призывала протестующих пропустить грузовики. Однако блокирование границы продолжается. Более того, венгерские водители большегрузных автомобилей также частично закрыли движение на границе с Украиной в знак протеста.