МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. После того, как цифровой рубль станет доступен каждому россиянину, будет популярна опция переводов новой валюты самому себе, заявил эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин в беседе с изданием "Газета.Ru". ЦБ и Минфин протестируют цифровой рубль для ряда бюджетных расходов

"Если подходить к цифровому рублю совсем утилитарно, то первая из очевидных выгод это переводы и платежи больших сумм без комиссий банкам", — отметил эксперт.

Так, отсутствие комиссий банкам станет особенно полезно для людей, которым нужно перевести деньги из одного банка в другой, чтобы получить более выгодные условия, или когда заканчивается депозит. Пока переводы из безналичных средств в цифровые рубли ограничены суммой в 300 тысячрублей в месяц, но в будущем это ограничение может быть отменено, заметил Арзамаскин.

По словам эксперта цифровой рубль обладает и другими преимуществами. Так, цифровой рубль позволяет совершать платежи и переводы даже без доступа к интернету. Также пользователи могут создавать и контролировать свои подписки на фильмы, музыку и ежемесячные платежи в магазинах с помощью цифрового рубля.

Кроме того, цифровой рубль предоставляет возможность управлять несколькими счетами и автоматически совершать платежи в соответствии с заданной "логикой", заключил эксперт.

Ранее 1 августа вступил в силу закон о внедрении цифрового рубля. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции цифрового рубля в налоговую систему России.