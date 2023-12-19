МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. В Мосгордуме одобрили исполнение бюджета Москвы за 2022 год

"В бюджетном планировании мы традиционно базируемся на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России. Бюджет ПАО "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным", — говорится в комментарии Садыгова, размещенном в Telegram-канале компании.

"Мы продолжаем оптимизацию затрат. На 2024 год мы сократили бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 миллиардов рублей", — отметил топ-менеджер.