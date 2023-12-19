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2023
https://1prime.ru/finance/20231219/842613496.html
Зампред правления "Газпрома" прокомментировал бюджет компании на 2024 год
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Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя правления "Газпрома"... ПРАЙМ, 19.12.2023
финансы, новости, бюджет, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Бюджет "Газпрома" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, компания продолжает оптимизацию затрат, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
"В бюджетном планировании мы традиционно базируемся на финансово-экономических прогнозах Минэкономразвития России. Бюджет ПАО "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным", — говорится в комментарии Садыгова, размещенном в Telegram-канале компании.
"Мы продолжаем оптимизацию затрат. На 2024 год мы сократили бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 миллиардов рублей", — отметил топ-менеджер.