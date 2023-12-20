БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза заморозили около 28 миллиардов евро активов российских и белорусских бизнесменов и компаний, рассказал агентству РИА Новости источник в Еврокомиссии. Еврокомиссия 12 декабря предложит пакет мер по активам Центробанка

"В этом контексте мы можем сообщить, что на данный момент страны-члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям", — сказано в заявлении собеседника агентства.

Кроме того, в Евросоюзе на данный момент отсутствует правовая основа для конфискации частной собственности российских и белорусских предпринимателей и компаний. Хартия основных прав ЕС не позволяет конфисковывать частную собственность, за исключением случаев "общественного интереса", однако владельцы должны получить справедливую компенсацию.

Тем не менее, Евросоюз продолжает работать над законодательством, которое открыло бы путь к конфискации активов российского бизнеса. Постпреды ЕС разрабатывают текст директивы, которая предусматривает уголовную ответственность за обход антироссийских санкций.

Если директива будет утверждена, попытка обойти санкции станет уголовным преступлением в Евросоюзе, что откроет путь к конфискации активов российских компаний, заключили в агентстве.

Ранее 12 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.