ПАРИЖ, 20 дек — ПРАЙМ. Французское управление по конкуренции вынесло японскому производителю электроники Sony и ее дочерним компаниям штраф на сумму в 13,5 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке игровых контроллеров, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте регулятора. Суд назначил Google третий оборотный штраф

"После обращения Subsonic, французского производителя контроллеров для видеоигр, Управление оштрафовало Sony (четыре компании группы, включая японскую материнскую компанию) за злоупотребление в течение более четырех лет доминирующим положением на рынке поставок контроллеров для консолей Playstation 4", — сказано в тексте.

Регулятор сообщает, что обновления с ноября 2015 года игровых консолей, якобы предназначенные для борьбы с контрафактной продукцией, негативно влияют на работу игровых контроллеров от тех производителей, которые не были изготовлены Sony или не получили лицензию компании. По мнению регулятора, подобные меры непропорциональны.

Кроме того, управление указывает на непрозрачную политику лицензирования, которая мешала сторонним компаниям, желающим продавать совместимые с Playstation 4 контроллеры, присоединиться к партнерской программе для получения официальной лицензии, поскольку Sony отказывалась давать четкие критерии для доступа к ней.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.