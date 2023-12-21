2023-12-21T10:37:13+03:00
2023-12-21T10:37:13+03:00
2023-12-21T10:37:13+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231221/842630232.html
Правительство профинансирует льготный лизинг гражданских беспилотников
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Правительство России в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на программу льготного лизинга гражданских беспилотников, сообщает кабмин. "В 2024 году в России будет запущена... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, новости, правительство рф, льготный лизинг, беспилотники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство России в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на программу льготного лизинга гражданских беспилотников, сообщает кабмин.
"В 2024 году в России будет запущена программа льготного лизинга беспилотников отечественного производства. Распоряжение о выделении на эти цели 2,5 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что бюджетные инвестиции будут направлены АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (АО "ГТЛК") на условиях софинансирования. То есть речь идёт о гражданских беспилотниках. А ГТЛК в свою очередь привлечёт для запуска программы ещё 600 миллионов рублей.
"С учётом этого ставка лизинга в зависимости от выбранных типов беспилотников составит от 3,5 до 8,5% годовых. Срок договора – от трёх до пяти лет. При этом авансовых платежей от компаний-лизингополучателей не потребуется", — отметили в пресс-службе правительства.
Принять меры стимулирования спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе за счёт разработки механизма льготного лизинга, годом ранее правительству поручал президент РФ Владимир Путин.