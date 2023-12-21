МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство России в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на программу льготного лизинга гражданских беспилотников, сообщает кабмин. В России представили первое в стране открытое ПО для дронов

"В 2024 году в России будет запущена программа льготного лизинга беспилотников отечественного производства. Распоряжение о выделении на эти цели 2,5 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бюджетные инвестиции будут направлены АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (АО "ГТЛК") на условиях софинансирования. То есть речь идёт о гражданских беспилотниках. А ГТЛК в свою очередь привлечёт для запуска программы ещё 600 миллионов рублей.

"С учётом этого ставка лизинга в зависимости от выбранных типов беспилотников составит от 3,5 до 8,5% годовых. Срок договора – от трёх до пяти лет. При этом авансовых платежей от компаний-лизингополучателей не потребуется", — отметили в пресс-службе правительства.

Принять меры стимулирования спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе за счёт разработки механизма льготного лизинга, годом ранее правительству поручал президент РФ Владимир Путин.