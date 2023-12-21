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Минфин составил список компаний для возможной приватизации
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Минфин внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, инициативу еще предстоит обсудить, сообщил министр финансов Антон Силуанов... ПРАЙМ, 21.12.2023
макроэкономика, финансы, экономика, госпроекты, новости, россия, минфин, приватизация
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Минфин внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, инициативу еще предстоит обсудить, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки-сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Компаний около 30, крупных компаний, (в части — ред.) которых можно было бы подумать о снижении доли государства", — добавил он.