МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал федеральный закон, который расширит перечень категорий вкладчиков, охваченных системой страхования, в перечень войдут средние предприятия, социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные союзы и ассоциации, такое решение поддержали сенаторы на заседании. Совфед одобрил закон, упрощающий перевод жилого помещения в нежилое

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 189.96 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (в части совершенствования системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации) принят Госдумой 15 декабря.

"Страхованием вкладов будут дополнительно охвачены следующие категории вкладчиков: средние предприятия, включенные в соответствующий реестр, социально ориентированные некоммерческие организации, это реестр Минэка России, профсоюзные организации, адвокаты, нотариусы, иные физические лица, открывшие банковские счета для осуществления профессиональной деятельности", — сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

По его словам, включение в периметр системы страхования вкладов новых категорий вкладчиков будет способствовать дополнительной защите их интересов.

В соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" в настоящее время подлежат страхованию вклады малых предприятий, сведения о которых содержатся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отдельных видов некоммерческих организаций.

Таким образом, под защитой системы страхования вкладов находятся вклады более двух третьих юридических лиц, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, в том числе 2,4 миллионов малых и микропредприятий, а также около 200 тысяч некоммерческих организаций (НКО), включая часть организаций социальной сферы.