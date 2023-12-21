МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Пэй" запускает оплату офлайн-покупок на кассах в магазинах: для этого нужно будет показать кассиру QR-код в приложении, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс.Еда" создал собственный гид по ресторанам Москвы

"Яндекс Пэй запускает оплату на кассах в магазинах. Теперь покупки в офлайн-сетях можно быстро и удобно сплитовать или получать дополнительный кешбэк баллами "Яндекс Плюса" — при оплате картой любого банка с помощью приложения Яндекс Пэй", — говорится в сообщении. Первыми офлайн-партнерами станут restore:, Furla, Adamas, Togas, Rendez-vous, Maag, Ecru, Dub, Vilet, Ekonika, Charuel, Ecco, "Леонардо" и другие. Список будет увеличиваться.

Для того, чтобы оплатить покупку, нужно показать QR-код в приложении "Яндекс Пэй" на кассе магазина или отсканировать его самостоятельно на кассе самообслуживания. Есть два способа: оплата частями с помощью "Яндекс Сплита" или полная оплата приложением "Яндекс Пэй" с кэшбэком от основного банка и баллами "Плюса".

"В restore:, Togas, Adamas и Furla уже доступна оплата с обоими опциями — с баллами Пэй или оплатой частями Сплитом. В Rendez-vous, Ekonika, Maag, Dub, Ecru, Vilet, Charuel уже доступна оплата со Сплитом, позже будет доступна полная оплата с получением баллов Плюса", — пояснили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

"Пользователи, которые уже платили в сервисах "Яндекса", сразу могут использовать Пэй для оплаты — не нужно регистрироваться и заново добавлять данные карт, они автоматически появятся в приложении. Сервис надежно хранит информацию в зашифрованном виде. Пэй обрабатывает данные банковских карт по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0", — добавили в компании.