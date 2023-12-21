2023-12-21T12:53:12+03:00
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2023-12-21T12:53:12+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231221/842632784.html
Украина получила пакет финансовой помощи от Японии
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Украина получила от Японии 950 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры и выплату социальной помощи, сообщает украинское министерство финансов. "В государственный... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, экономика, новости, украина, япония, финансы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Украина получила от Японии 950 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры и выплату социальной помощи, сообщает украинское министерство финансов.
"В государственный бюджет Украины поступило порядка 950 миллионов долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка по восстановлению и социальной защите. Средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности, в сфере восстановления и социальной помощи", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В минфине добавили, что в эту сумму входят грант в размере 52,4 миллиона долларов в рамках проекта по ремонту жилья HOPE и ссуда правительства Японии в 900 миллионов долларов по проекту в сфере социальной защиты (INSPIRE).
Как сообщает ведомство, проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов из целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине при поддержке правительства Японии.
Украинский кабмин накануне сообщал, что Киев получил от Евросоюза 150 миллионов евро на восстановление инфраструктурных объектов.