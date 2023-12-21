МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на текущий момент составляет 11,8 триллиона рублей, свободные средства — 4,7 триллиона рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Объем ФНБ в долларах увеличился на 5,905 миллиарда

"Действительно, ФНБ наш такой финансовый запас, ресурс, который мы сформировали за последние годы. Общий объем средств, которые сегодня находятся в Фонде национального благосостояния, составляет почти 12 триллионов рублей. Если быть точным, то 11,8 триллиона рублей, а свободные ресурсы, которые не вложены в проекты, составляют почти 5 триллионов рублей. Если быть тоже точным, то 4,7 триллиона рублей", — сказал он.

По словам Силуанова, ФНБ — этот тот ресурс прочности, помимо "бюджетной конструкции", который позволит, несмотря на действующие и возможные санкции, выполнить поставленные задачи. "Мы обеспечены финансами для выполнениях всех обязательств", — подчеркнул глава Минфина.

Согласно предварительной оценке министерства, опубликованной в начале декабря, объем ФНБ за ноябрь сократился на 108,26 миллиарда рублей — до 13,433 триллиона рублей, а в долларах увеличился — на 5,905 миллиарда долларов, до 151,129 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,747 триллиона рублей, или 75,902 миллиарда долларов (4,5% ВВП).