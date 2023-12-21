ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых лиц МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Столичная налоговая инспекция №47 подала в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве зарегистрированной на Кипре компании Willow River Russian Housing Developments Ltd, которой владеют бывшие бенефициары банка "Траст" Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 18 декабря, к рассмотрению оно еще не принято. В карточке дела пока нет информации о сумме задолженности компании перед бюджетом.

Арбитражный суд Москвы в сентябре признал обоснованным заявление налогового органа о банкротстве другой кипрской компании Юрова, Фетисова и Беляева — Retail Chain Properties Limited — и открыл конкурсное производство в отношении ее имущественной массы. Суд включил в реестр требований кредиторов около 208 миллионов рублей задолженности кипрской компании перед бюджетом.

Юров, Фетисов и Беляев контролировали "Траст" до его передачи на санацию в 2015 году. Обе кипрские компании владеют торговой недвижимостью в Москве, которую сдают в аренде. Так, они сдавали помещения магазинов в аренду австрийской торговой сети Billa, которую в 2021 году приобрела "Лента", принадлежащая компании "Севергрупп" Алексея Мордашова.

В деле о банкротстве Retail Chain Properties Limited суд первой инстанции сначала отказался рассматривать заявление ФНС, сославшись на то, что представительство кипрской компании в России не является юрлицом и на него не действуют нормы российского закона о банкротстве.

Девятый арбитражный апелляционный суд в июле признал такой подход ошибочным. Апелляция указала, что Retail Chain всю деятельность осуществляет исключительно в России, имеет расчетные счета в российских банках, конечные бенефициары и руководитель организации также являются гражданами РФ. При этом компания не ведет никакой деятельности и не представляет финансовую отчетность на Кипре. Суд также напомнил про санкции, из-за которых ФНС не может инициировать банкротство должника на Кипре.

Основным акционером банка "Траст" до начала его санации было ЗАО "Управляющая компания "Траст" (93,77% акций), конечными владельцами которого и выступали Фетисов, Юров и Беляев. ЦБ РФ в декабре 2014 года принял решение санировать "Траст", входивший в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов.