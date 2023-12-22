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2023
https://1prime.ru/finance/20231222/842641864.html
ВТБ спрогнозировал ключевую ставку на конец 2024 года
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ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка Банка России на конец 2024 года составит 13%, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. "Мы заложили... ПРАЙМ, 22.12.2023
банки, финансы, новости, втб, прогноз, ставка банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка Банка России на конец 2024 года составит 13%, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
"Мы заложили в наш бизнес-план сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первых двух кварталов 2024 года и снижение до 13% ключевой ставки на 31 декабря 2024 года", — сказал топ-менеджер.
Ранее в декабре Пьянов сообщал РИА Новости, что, по прогнозу банка, ЦБ начнет снижать ключевую ставку в четвертом квартале будущего года.
ЦБ РФ в декабре ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 16 февраля.