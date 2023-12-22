МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка Банка России на конец 2024 года составит 13%, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Раскрыто, сколько россиян планируют заработать на росте ключевой ставки

"Мы заложили в наш бизнес-план сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первых двух кварталов 2024 года и снижение до 13% ключевой ставки на 31 декабря 2024 года", — сказал топ-менеджер.

Ранее в декабре Пьянов сообщал РИА Новости, что, по прогнозу банка, ЦБ начнет снижать ключевую ставку в четвертом квартале будущего года.

ЦБ РФ в декабре ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 16 февраля.