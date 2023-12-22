МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в 2024 году составят 80-100% от уровней текущего года, ожидает глава Сбербанка Герман Греф. Россиян предупредили о постепенном сворачивании льготной ипотеки

"Мы считаем, что в следующем году рынок будет расти значительно медленнее в силу тех ограничений, которые были названы. Нам представляется, что мы вряд ли выйдем на те объемы, которые мы выдали в этом году. Наши прогнозы — от 80% до 100% от выдачи этого года", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о прогнозе "Сбера" по ипотечному рынку на 2024 год.

В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых.