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2023
https://1prime.ru/finance/20231222/842642832.html
Греф спрогнозировал объем выдачи ипотеки в России в 2024 году
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Выдачи ипотеки в России в 2024 году составят 80-100% от уровней текущего года, ожидает глава Сбербанка Герман Греф. "Мы считаем, что в следующем году рынок будет расти значительно... ПРАЙМ, 22.12.2023
финансы, новости, герман греф, россия, ипотека
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в 2024 году составят 80-100% от уровней текущего года, ожидает глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы считаем, что в следующем году рынок будет расти значительно медленнее в силу тех ограничений, которые были названы. Нам представляется, что мы вряд ли выйдем на те объемы, которые мы выдали в этом году. Наши прогнозы — от 80% до 100% от выдачи этого года", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о прогнозе "Сбера" по ипотечному рынку на 2024 год.
В России несколько льготных ипотечных программ, в том числе доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках. Сейчас ставка по ней составляет восемь процентов годовых.