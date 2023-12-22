ТОКИО, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство Японии одобрило бюджет страны на 2024 финансовый год (1 апреля 2024 – 31 марта 2023 года) на сумму 112,07 триллиона иен (около 783,7 миллиарда долларов), сообщило агентство Киодо. Япония увеличила импорт углеводородов из России

Это на 2,31 триллиона иен (16,15 миллиарда долларов) меньше бюджета текущего года, который стал рекордным. Бюджет выше 110 триллионов сверстан второй год подряд. Расходная часть бюджета впервые за 12 лет станет ниже предыдущего года.

Ранее сообщалось, что оборонные статьи бюджета возросли и станут рекордными — 7,7 триллионов иен (53,8 миллиарда долларов). Военный бюджет значительно превысит бюджет на текущий год, который тоже стал рекордным и составил 6,8 триллиона иен (46,9 миллиарда долларов). Япония к 2027 году планирует довести совокупные оборонные расходы за 5 лет до 43 триллионов иен (296 миллиардов долларов по текущему курсу). Таким образом, оборонные расходы прогнозируемо будут расти с каждым годом. При этом пока правительство не решило вопрос об источнике финансирования: премьер-министр выступает за обеспечение роста военных расходов за счет повышения налогов на бизнес, однако это направление имеет немало противников даже в самой правящей Либерально-демократической партии.

В конце следующего года в Токио будет создан штаб объединенного командования всех трех видов сил самообороны – сухопутных, военно-морских и военно-воздушных со штатом в 240 человек. Его возглавит командующий объединенными операциями.

По аналогии с Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США будет создано НИИ оборонных инновационных технологий.

Для того, чтобы увеличить дальность уже существующей противокорабельной управляемой ракеты "тип 12", чтобы она могла поражать наземные цели, будет выделено 96,1 миллиарда иен (662,7 миллиона долларов). Ракету решено поставить на вооружение на год раньше – в 2025 году. На разработку гиперзвуковой управляемой ракеты с дальностью более 3 тысяч километров будет выделено 72,5 миллиарда иен (500 миллионов долларов), на новую высокоточную ракету, которая сможет поражать и наземные цели, и корабли противника – 32,3 миллиарда иен (222,8 миллиона долларов).

На совместную с Италией и Великобританией разработку истребителя нового поколения будет затрачено 64 миллиарда иен (441,4 миллиона долларов).

В новом году Япония приступит к созданию эсминца с управляемой системой Aegis, они должны будут заменить наземные Aegis Ashore, от которых Япония решила отказаться. Также будет создана специальная транспортная группа морских сил самообороны для переброски сил в случае необходимости на удаленные острова на юго-западе страны. Для переброски сил на удаленные острова будет создано и оборудовано три мобильных корабля.

Примерно четверть годового бюджета уйдет на обслуживание внутреннего долга. Доходная часть состоит из доходов от налоговых поступлений, которые станут рекордными – 69,61 триллиона иен (480 миллиардов долларов), и государственных облигаций на сумму 34,95 триллиона иен (241 миллиарда долларов).

На обслуживание внутреннего государственного долга по государственным ценным бумагам будет потрачено 24% от всех расходов – 27,1 триллион иен (186 миллиардов долларов), на социальное и медицинское страхование — 37,72 триллиона иен (260 миллиардов долларов). Оборонные расходы возрастут по сравнению с прошлым годом на 1,13 триллиона иен (7,79 миллиарда долларов) до рекордных 7,92 триллиона иен (54,6 миллиарда долларов).

В новом году бюджет на 2024 год будет принимать парламент страны.