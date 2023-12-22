Силуанов: бюджет на 2024-2026 годы сбалансирован, изменения в налогах не нужны
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Бюджет на 2024-2026 годы на текущий момент сбалансирован, поэтому менять что-то серьезно в налоговой системе не требуется, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку (2024–2026 годы), то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется", — сказал он изданию РБК.
Силуанов также добавил, что работа по определению налоговой политики проводится ежегодно. По словам министра, она осуществляется "в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы".
"Мы формируем как собственные предложения, так и внимательно рассматриваем и обсуждаем предложения бизнеса", — обратил внимание глава Минфина.
В начале декабря министр говорил, что Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом. Однако, по его словам, работа над изменениями носит более технический характер.
Тогда он также отмечал, что налоги — это, с одной стороны, стимулирующий инструмент, а с другой — источник пополнения казны. Однако, по словам министра, здесь всегда необходимо подходить взвешенно.
https://1prime.ru/finance/20231222/842650029.html