МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Бюджет на 2024-2026 годы на текущий момент сбалансирован, поэтому менять что-то серьезно в налоговой системе не требуется, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Правительство Японии одобрило бюджет на следующий финансовый год

"Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку (2024–2026 годы), то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется", — сказал он изданию РБК.

Силуанов также добавил, что работа по определению налоговой политики проводится ежегодно. По словам министра, она осуществляется "в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы".

"Мы формируем как собственные предложения, так и внимательно рассматриваем и обсуждаем предложения бизнеса", — обратил внимание глава Минфина.

В начале декабря министр говорил, что Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом. Однако, по его словам, работа над изменениями носит более технический характер.

Тогда он также отмечал, что налоги — это, с одной стороны, стимулирующий инструмент, а с другой — источник пополнения казны. Однако, по словам министра, здесь всегда необходимо подходить взвешенно.