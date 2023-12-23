МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов планирует участвовать в программе долгосрочных сбережений граждан, которая заработает со следующего года, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24". Путин спрогнозировал рост программы долгосрочных сбережений россиян

"Ну, а почему бы нет? Конечно. Мы эту систему в Минфине вместе с Центральным Банком создавали. Буду участником этих сбережений обязательно", — сказал министр, отвечая на вопрос, открыл ли бы он сам вклад в рамках программы долгосрочных сбережений.

Министр напомнил, что в рамках программы можно будет откладывать средства, например, на важные события в жизни.

"Можно и откладывать на какие-то семейные события: родился ребёнок отложили ему на учёбу, на свадьбу или на покупку квартиры, в конце концов. Или можно — откладывать сбережения на то, чтобы после выхода на пенсию иметь дополнительный доход", — сказал он.

Добровольная программа долгосрочных сбережений граждан заработает в РФ с 2024 года. Для участия в ней нужно заключить договор с НПФ минимум на 15 лет. По истечении этого срока или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане получат право на периодические выплаты не менее чем на 10 лет или пожизненно (по собственному выбору). Участники программы смогут получить софинансирование от государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу.

Долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей. Также для них будет предусмотрен налоговый вычет по НДФЛ.