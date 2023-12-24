МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ следовало в 2023 году раньше запустить цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать повышать ключевую ставку еще весной, заявила агентству РБК глава регулятора Эльвира Набиуллина. Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2022 года

Она отметила, что инфляционное давление начало расти во второй половине года и сейчас темп роста цен достаточно высокий, сильно выше целевого инфляционного уровня.

"И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше", — ответила Набиуллина на вопрос агентства, когда ЦБ РФ нужно было переходить к ужесточению денежно-кредитной политики.

"Например, весной", — добавила она.

Банк России в пятницу, 15 декабря, принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых.

Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.