НЬЮ-ДЕЛИ, 25 дек — ПРАЙМ. Экспортеры нефти в Индию отказываются от использования индийской национальной валюты в качестве оплаты, опасаясь сложностей с репатриацией этих средств и высоких издержек, связанных с конвертацией, сообщило министерство нефти страны постоянному комитету парламента. Индия увеличит импорт коксующегося угля из России, пишет СМИ

"В течение 2022-2023 финансового года расчеты по импорту сырой нефти нефтяными компаниями не производились в индийской рупии. Поставщики сырой нефти продолжают выражать свою обеспокоенность по поводу репатриации средств в предпочитаемой валюте, а также подчеркивают высокие трансакционные издержки, связанные с конвертацией средств, наряду с рисками колебаний валютных курсов", — цитирует издание Economic Times доклад министерства.

В Индии по умолчанию для всех контрактов на импорт сырой нефти валюта платежа — доллар, в соответствии с практикой международной торговли. Но в июле прошлого года центробанк страны для расширения использования национальной валюты разрешил использовать рупии для оплаты поставок нефти.

Индия — третий по величине потребитель энергии в мире. А поскольку внутреннее производство удовлетворяет менее 15% ее потребностей, страна импортирует оставшуюся сырую нефть, которая перерабатывается в бензин и дизельное топливо на нефтеперерабатывающих заводах.

Согласно данным министерства, в прошлом, 2022-2023 финансовом году Индия потратила 157,5 миллиарда долларов на импорт 232,7 миллиона тонн сырой нефти. В текущем финансовом году в период с апреля по ноябрь Индия импортировала 152,6 миллиона тонн сырой нефти на сумму 113,4 миллиарда долларов.

Крупнейшими поставщиками нефти в Индию были Ирак, Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ.